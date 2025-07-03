Tekirdağ 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı %48 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklığın 29°C, 5 Temmuz Cumartesi günü ise 30°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında olacak. Nem oranı %50'nin altında kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korur. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Dışarıda vakit geçirenlerin, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında gölgede kalmaları veya kapalı alanlarda bulunmaları daha sağlıklıdır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.