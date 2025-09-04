Tekirdağ 04 Eylül Perşembe Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklık 29°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C, gece ise 21°C olarak bekleniyor. Rüzgar 28 km/saat hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı %88 civarında olacak.

Yarın, 5 Eylül Cuma günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık yine 29°C civarında kalacak. Cumartesi günü, 6 Eylül'de, hava parçalı bulutlu olacak. Bu günde sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Pazar günü, 7 Eylül'de, hava az bulutlu olacak. Sıcaklık bu gün de 28°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın olacak. Yüksek nem oranı ve rüzgarın etkisiyle hava daha sıcak hissedilebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmeleri de gereklidir. Rüzgar hızının artabileceği göz önünde bulundurulmalı. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve hafif eşyalar sabitlenmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak stabil kalacak gibi görünüyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek her zaman iyi bir fikirdir.