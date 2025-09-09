Tekirdağ 09 Eylül Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 13 km/saat, öğle saatlerinde 16 km/saat, akşam saatlerinde 14 km/saat ve gece saatlerinde 5 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %79, öğle saatlerinde %47, akşam saatlerinde %68 ve gece saatlerinde %93 seviyelerinde olacak.

10 Eylül Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 18°C civarında kalacak. 11 Eylül Perşembe günü de hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 19°C civarında olacak. 12 Eylül Cuma günü yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 19°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları ve nem oranı yüksek seviyelerde kalacak. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak gereklidir. Rüzgar hızı, deniz kenarında veya açık alanlarda dikkat edilmesi gereken bir faktördür.