HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 09 Eylül Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 9 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Tekirdağ 09 Eylül Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 13 km/saat, öğle saatlerinde 16 km/saat, akşam saatlerinde 14 km/saat ve gece saatlerinde 5 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %79, öğle saatlerinde %47, akşam saatlerinde %68 ve gece saatlerinde %93 seviyelerinde olacak.

10 Eylül Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 18°C civarında kalacak. 11 Eylül Perşembe günü de hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 19°C civarında olacak. 12 Eylül Cuma günü yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 19°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları ve nem oranı yüksek seviyelerde kalacak. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su tüketmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak gereklidir. Rüzgar hızı, deniz kenarında veya açık alanlarda dikkat edilmesi gereken bir faktördür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muratlı’da motosiklet kazası kameraya yansıdıMuratlı’da motosiklet kazası kameraya yansıdı
CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Altında 'o rakam görülür' dedi 'Şu an altın alır mıydım' sorusuna yanıt verdi

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Küresel Sumud Filosu teknesine dronlu saldırı! Gazze'ye doğru hareket ediyordu

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

Herkes merak ediyordu, ilk kez konuştu! Osimhen son durumunu kendisi açıkladı...

CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

CHP lideri Özel: "Her şeyi göze aldık! Bizi döve döve atarlar"

Asgari ücretliler ve esnaflar kime oy veriyor? Bu anket çok farklı! CHP, AK Parti…

Asgari ücretliler ve esnaflar kime oy veriyor? Bu anket çok farklı! CHP, AK Parti…

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.