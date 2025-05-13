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Tekirdağ 13 Mayıs Salı hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ 13 Mayıs Salı hava durumu açıklandı. Tekirdağ'da hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir.

Tekirdağ 13 Mayıs Salı hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

13 Mayıs 2025 Salı günü Tekirdağ'da hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. Rüzgarın hızı yaklaşık 18 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için genellikle uygun bir hava sunar.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 14 Mayıs Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 8°C arasında değişecek. 15 Mayıs Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında olacak. 16 Mayıs Cuma günü muhtemel sağanak yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 17°C, gece sıcaklıkları ise 14°C olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle 16 Mayıs Cuma günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmanızda yarar var. Ayrıca, hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı kat kat giyinerek vücut ısınızı dengeleyebilirsiniz. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almanız, konforlu ve güvenli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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