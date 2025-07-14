Tekirdağ 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

14 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Tekirdağ'da hava durumu güneşli olacak. Hava sıcaklığı 32°C, düşük sıcaklık ise 22°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, saatte yaklaşık 27 km hızla esecek. Nem oranı %63 civarında olacak. Yağış beklenmiyor.

15 Temmuz Salı günü hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 33°C, en düşük sıcaklık 22°C olarak öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, saatte yaklaşık 31 km hızla esecek.

16 Temmuz Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 32°C, en düşük sıcaklık ise 23°C olarak tahmin ediliyor.

17 Temmuz Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 31°C, en düşük sıcaklık 22°C olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava sıcaklıkları yüksek ve güneşli olacak. Özellikle öğle saatlerinde, güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacak. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanlar seçilmelidir. Bol su içilerek vücudun susuz kalması önlenmelidir. Aşırı sıcaklardan korunmak için hafif ve açık renkli giysiler giymek faydalıdır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden estiği için, deniz kenarında serinleme imkânı bulunabilir. Denize girmeyi planlayanların suyun sıcaklığını ve dalga durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Bu şekilde aşırı sıcaklardan korunmak akıllıca olacaktır.