Tekirdağ 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve nemli olacak.

Cansu Akalp

Tekirdağ'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve nemli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 22 km hızla esecek. Nem oranı %69 seviyelerinde olacak. Bu durum, hava hissiyatını artırabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları ve bol su tüketmeleri önemlidir.

16 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 29°C civarında, 17 Ağustos Pazar günü ise 25°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik değerleriyle uyumludur. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden orta şiddette esmesi bekleniyor. Nem oranı %50 ile %60 arasında değişebilir. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar mevcut olsa da, güneş ışınlarından korunmak ve yeterli su tüketmek önemlidir.

Sıcak ve nemli günlerde, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içmek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak, sağlık sorunlarını önlemek için faydalı olacaktır. Rüzgar nedeniyle deniz kenarında dalgaların boyu artabilir. Denize girerken dikkatli olunmalı ve cankurtaranların uyarılarına uyulmalıdır.

