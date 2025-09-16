HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 16 Eylül Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

16 Eylül 2025 Salı günü Tekirdağ'da hava durumu güneşli olacak.

Tekirdağ 16 Eylül Salı Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

16 Eylül 2025 Salı günü Tekirdağ'da hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 26°C arasında değişecek. Çarşamba günü hava, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığıyla devam edecek. Sıcaklıklar 16°C ile 28°C arasında olacak. Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 26°C arasında seyredecek. Cuma günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 25°C arasında olacak. Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 25°C arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya deniz kenarında vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışığından korunmak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Güneş kremi kullanmak da faydalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, yanınızda hafif bir ceket bulundurmanız iyi olacaktır.

Rüzgar hızları genellikle düşük olacak. Bu, deniz kenarında rüzgar sörfü veya yelken gibi su sporları yapmak isteyenler için uygun koşullar yaratabilir. Ancak, su aktivitelerine katılmadan önce deniz suyu sıcaklığını ve dalga durumunu kontrol etmek önemlidir.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. İyi bir hafta geçirmenizi dilerim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Söke’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetiiSöke’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetii
Korkulan oldu, tanklar şehre girdi! Plan bu kez farklıKorkulan oldu, tanklar şehre girdi! Plan bu kez farklı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.