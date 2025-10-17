HABER

Tekirdağ 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu hafif yağmur ve güneşle geçecek. Gündüz sıcaklıkları 16.9°C, gece ise 9.4°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %91 düzeyinde olacak. Cumartesi bulutlu, hafif yağmurlu, Pazar ise bulutlu bir gün bekleniyor. Ani yağmurlara karşı hazırlıklı olmanız önemli. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ayakkabı seçimi, konforunuzu artıracak. Hava durumunu düzenli kontrol etmek şart.

Hazar Gönüllü

Tekirdağ'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu hafif çiseleyen yağmurlar ve kısmen güneşli bir görünümle geçecek. Gündüz sıcaklıklarının 16.9°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 9.4°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %91 düzeyinde olacak. Rüzgar hızı saatte 7.4 km olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:24, gün batımı saati ise 18:27 olarak hesaplandı.

Cumartesi günü hava daha bulutlu hale gelecek. Hafif yağmurlar da görülebilir. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasındaki değerlerde değişecek. Pazar günü havanın bulutlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklık aralığı 11°C ile 17°C olacak. Pazartesi günü hava açılacak. Sıcaklıklar 11°C ile 18.6°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini düşünmelisiniz. Plan yaparken esnek olmanız faydalı olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almayı unutmayın. Ani yağmurlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısınızı korumanıza destek olur. Rüzgarlı günlerde etkili giysiler tercih etmek, konforunuzu artırır. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek de önemlidir. Islak zeminlerde kayma riskini azaltır. Hava durumunu düzenli kontrol etmek, planlarınızı güncel tutmanıza yardımcı olur.

hava durumu Tekirdağ
