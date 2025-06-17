Tekirdağ 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacaktır. Gündüz sıcaklık 27°C civarında, gece ise 18°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin tipik yaz havasını yansıtmaktadır.

18 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 29°C'ye kadar yükselebilir. 19 Haziran Perşembe günü sıcaklığın 28°C civarında seyretmesi beklenmektedir. 20 Haziran Cuma günü de sıcaklık 28°C civarında olacaktır. Bu dönemde hava koşulları genel olarak sıcak ve güneşli olacaktır. Yaz mevsiminin tipik özelliklerini göstermektedir.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Bu, aşırı sıcaklardan korunmaya yardımcı olur. Sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olmak, sağlığı korumak adına gereklidir.