Tekirdağ 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

17 Mayıs 2025 Cumartesi günü, Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca bulutlu ve güneşli aralıklarla air bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 14°C civarında olacak. Yağış ihtimali %25 seviyelerinde. Rüzgar kuzey yönünden saatte 7 km hızla esecek. Hissedilen sıcaklık 21°C civarında olacak. UV endeksi 3 seviyesinde. Bu, güneşe karşı orta derecede bir hassasiyet olduğunu gösteriyor. Gölgeleme sıcaklığı ise 20°C olarak tahmin ediliyor.

18 Mayıs 2025 Pazar günü, yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık ise 14°C olacak. Yağış ihtimali %40 seviyelerinde. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 7 km hızla esecek. Hissedilen sıcaklık 22°C civarında olacak. UV endeksi 2 seviyesinde. Bu, güneşe karşı düşük derecede bir hassasiyet olduğunu gösteriyor. Gölgeleme sıcaklığı 21°C olarak tahmin ediliyor.

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, hava koşullarının sakinleşmesi ve çoğunlukla güneşli bir gün yaşanması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık ise 14°C olacak. Yağış ihtimali %10 seviyelerinde. Rüzgar batı yönünden saatte 6 km hızla esecek. Hissedilen sıcaklık 26°C civarında olacak. UV endeksi 10 seviyesinde. Bu, güneşe karşı yüksek derecede bir hassasiyet olduğunu gösteriyor. Gölgeleme sıcaklığı ise 22°C olarak tahmin ediliyor.

20 Mayıs 2025 Salı günü, hava koşullarının yine çoğunlukla güneşli olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık 14°C olacak. Yağış ihtimali %25 seviyelerinde. Rüzgar güney yönünden saatte 7 km hızla esecek. Hissedilen sıcaklık 22°C civarında olacak. UV endeksi 3 seviyesinde. Bu, güneşe karşı orta derecede bir hassasiyet olduğunu gösteriyor. Gölgeleme sıcaklığı ise 22°C olarak tahmin ediliyor.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurarak, planlarınızı esnek tutmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde açık hava etkinliklerinizi kapalı alanlara kaydırmak iyi bir fikir olabilir. Güneşli günlerde yüksek UV endeksi nedeniyle güneş koruyucu kullanmak ve şapka takmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde hafif kıyafetler yerine daha sağlam ve rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek konforu artıracaktır. Hava koşullarına göre planları esnek tutarak, olası değişikliklere uyum sağlayabilirsiniz.