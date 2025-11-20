HABER

Tekirdağ 20 Kasım Perşembe hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 20 Kasım 2025 tarihi kısmen güneşli bir hava ile karşılanacak. Sıcaklık 19°C civarında, gün boyunca ise 13°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranının %79 olacağı tahmin edilirken, rüzgar hızı 8.3 km/h olarak ölçülecek. 21 Kasım'da bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. İşte detaylar...

Tekirdağ'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 19°C civarında ölçülecek. Gün boyunca sıcaklık 13°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranının %79 olması bekleniyor. Rüzgar hızı 8.3 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:04. Gün batımı ise 17:48'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler olacak. 21 Kasım Cuma günü hava bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 13°C ile 20°C arasında olacak. 22 Kasım Cumartesi günü yüksek bulutlar arasında güneşin görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 21°C arasında değişecek. 23 Kasım Pazar günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 18°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak önemlidir. Özellikle 23 Kasım Pazar günü beklenen sağanak yağış nedeniyle dışarıda olanların su geçirmez giysiler giymesi öneriliyor. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde trafik konusunda dikkatli olunmalıdır. Araçların lastiklerinin iyi durumda olması sağlanmalıdır. Sıcaklıkların 13°C ile 21°C arasında değişeceği günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut direncini artırabilir.

Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmak adına bu adımlar atılmalıdır.

