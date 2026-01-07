HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti! Beyaz Saray duyurdu: "Askeri seçenek masada"

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ulusal güvenlikleri için önemli olduğunu dile getirmişti. Beyaz Saray'dan gündem yaratan yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Grönland'a sahip olmak için orduyu kullanmak da dahil çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti! Beyaz Saray duyurdu: "Askeri seçenek masada"

Grönland için ABD cephesinden gündem yaratacak yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray, Donald Trump yönetiminin Grönland'a sahip olmak için "ABD ordusunu kullanmak da dahil" çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, verdiği yazılı yanıtta Trump yönetiminin Grönland ile ilgili yaklaşımını değerlendirdi.

ABD gözünü resmen Grönland a dikti! Beyaz Saray duyurdu: "Askeri seçenek masada" 1

"BAŞKOMUTAN'IN ELİNDE OLAN BİR SEÇENEK"

Leavitt, yanıtında, "Başkan Trump, Grönland'a sahip olmanın ABD'nin ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve Kuzey Kutbu bölgesindeki düşmanlarımızı caydırmak için hayati önem taşıdığını açıkça belirtmiştir. Başkan ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor ve ABD ordusunu kullanmak da her zaman Başkomutan'ın elinde olan bir seçenek." ifadelerini kullandı.

ABD gözünü resmen Grönland a dikti! Beyaz Saray duyurdu: "Askeri seçenek masada" 2

Leavitt'in yanıtı, Başkan Donald Trump'ın stratejik amaçlarla adaya sahip olma arzusu konusundaki son açıklamasının ardından geldi.

TRUMP DUYURMUŞTU

Trump önceki günkü açıklamasında ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'e sahip olmaları gerektiğini ve bunun özellikle Rusya ile Çin'e karşı bir güvenlik önceliği olduğunu ifade etmişti.

ABD gözünü resmen Grönland a dikti! Beyaz Saray duyurdu: "Askeri seçenek masada" 3

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Kalbine yenik düştüCHP'nin Manisa'da bir kaybı daha! Kalbine yenik düştü
Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurduTartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Grönland Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.