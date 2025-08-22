HABER

Tekirdağ 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak.

Tekirdağ'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkların 30°C civarında, gece ise 23°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 23 Ağustos Cumartesi günü sıcaklıkların 29°C, 24 Ağustos Pazar günü ise 28°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek.

Bu dönemde hava genellikle sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarından korunmak için şemsiye veya şapka gibi önlemler alması faydalı olacaktır. Sıcak günlerde bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca, rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle olumsuz durumlara hazırlıklı olmak gerekir. Güneşe maruz kalmaktan kaçınmak, uygun koruyucu önlemler almak sağlığınız için önemlidir.

