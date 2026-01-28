HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye ile Somali arasında denizcilik alanında işbirliği güçleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Somali’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, iki ülke arasında özellikle denizcilik ve ulaştırma alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli temaslarda bulunduklarını belirterek, ilişkilerin “kazan-kazan” anlayışıyla daha da ileri taşınacağını söyledi.

Türkiye ile Somali arasında denizcilik alanında işbirliği güçleniyor

Başkent Mogadişu'da AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ünüvar, temasları çerçevesinde farklı devlet yetkilileriyle bir araya geldiklerini ve son olarak Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur ile görüştüklerini ifade etti.

Ünüvar, Türkiye’nin Somali ile ilişkilerinde 2011'in bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Somali’ye yaptığı ziyaretin ardından her şeyin farklı bir boyuta taşındığını vurguladı.

Somali’de son derece iyi karşılandıklarını dile getiren Ünüvar, görüşmelerde denizcilik alanındaki işbirliğinin detaylı şekilde ele alındığını kaydetti.

Ünüvar, Türkiye’nin 217 limana sahip olduğunu, bunlardan 192’sinin uluslararası liman statüsünde bulunduğunu aktararak, Türk limanlarının 5’inin dünya genelinde en iyi 100 liman arasında yer aldığını ve Türkiye’nin denizcilik filosu bakımından dünyada 10’uncu sırada bulunduğunu belirtti.

Türkiye’nin sahip olduğu bu gücü Somali ile paylaşmak istediklerini ifade eden Ünüvar, Somali’nin uluslararası denizcilik açısından stratejik bir konumda bulunduğunu söyledi.

Ünüvar, uluslararası denizcilik platformlarında Somali’nin üyeliğinin güçlendirilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin bu süreçte sahip olduğu tecrübeleri Somali ile paylaştığını aktardı.

İki bakanlık nezdinde temas noktalarının belirleneceğini aktaran Ünüvar, Somali'ye faydalı somut projeler üzerine çalışılacağını ifade etti.

Ünüvar, “Denize hakimiyet, ulusal hakimiyetin önemli bir parçasıdır.” diyerek, bu kapsamda yetişmiş insan gücünün büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Türkiye’nin 1999'dan bu yana Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne üye olduğunu hatırlatan Ünüvar, Somali ile ilişkilerin her alanda olduğu gibi denizcilikte de karşılıklı fayda temelinde daha da güçleneceğini ifade ederek sözlerine son verdi.

  • Türkiye ve Somali arasındaki işbirliği, 2011'den bu yana çok boyutlu alanlarda gelişiyor

Türkiye ve Somali arasındaki işbirliği, 2011'den bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı inşası gibi çok boyutlu alanlarda gelişiyor.

Denizcilik alanında, 2025'te Doğu Afrika'nın en iyi limanı seçilen başkent Mogadişu’daki liman, Somali’nin en büyük limanı olup Türk firması Albayrak Holding tarafından işletiliyor.

Mogadişu’daki TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü ile Somali ordusunu eğiten Türkiye, savunma, deniz güvenliği, enerji arama ve kalkınma yardımları (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Türk Kızılay) ile ülkenin istikrarına stratejik destek sağlıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DMM'den Suriye'yle ilgili yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin uyarıDMM'den Suriye'yle ilgili yapay zeka destekli dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin uyarı
Fransa, İran Devrim Muhafızlarının AB'nin "terör listesine" alınmasını destekleyecekFransa, İran Devrim Muhafızlarının AB'nin "terör listesine" alınmasını destekleyecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Somali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

Köfteci Yusuf'a siber saldırı! Müşteri ve çalışanların verileri ihlal edildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.