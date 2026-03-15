Jandarma bölgesinde bir ayda 16 kişi yaralandı

Erzurum’da 2026 yılının Şubat ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı İstatistik verilerine göre; Erzurum’da 2026 yılının Şubat 10 yaralamalı kaza, 12 maddi hasarlı kazada 16 yaralı kayıtlara geçti.

2026 yılının ilk ayında ise 22 yaralamalı kaza, 28 maddi hasarlı kazada 35 yaralı oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır