HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan Netanyahu'ya küfürlü tepki: "Hiçbir şekilde doğru karar veremiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırısına ilişkin, "Çok kötü bir durum, buna inanamadım. (İran ile) Anlaşmayı imzalamamıza bir saat kala yaşandı" dedi. Trump ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırıyı düzenleme kararına yönelik küfürlü ifadeler kullanarak, "Neden böyle bir saldırı yapmak zorundaydı? Çok öfkelendim. Hiçbir şekilde doğru karar veremiyor" dedi.

Trump'tan Netanyahu'ya küfürlü tepki: "Hiçbir şekilde doğru karar veremiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Axios haber sitesine İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırısına ilişkin röportaj verdi. Trump gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, basın mensuplarının İran ile imzalanması beklenen mutabakat zaptına ilişkin sorularını cevaplayarak, "Bu gelişme süreci sarstı. Anlaşmanın imzalanmasını birkaç saat geciktirdi. İmzanın şu anda atılması gerekiyordu, ancak artık birkaç saat sonrasına ertelendi" ifadelerini kullandı.

Trump tan Netanyahu ya küfürlü tepki: "Hiçbir şekilde doğru karar veremiyor" 1

"SALDIRI, ANLAŞMAYI İMZALAMAMIZA BİR SAAT KALA YAŞANDI"

Trump, danışmanlarının kendisini Lübnan’ın başkenti Beyrut'a düzenlenen İsrail saldırısı hakkında bilgilendirmek için aradığında hayrete düştüğünü belirtti. ABD Başkanı, "Çok kötü bir durum, buna inanamadım. Anlaşmayı imzalamamıza bir saat kala yaşandı" dedi.

Trump, küfrederek Netanyahu’nun "hiçbir şekilde doğru karar vermediğini" söyledi
ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun saldırı kararını sert bir şekilde eleştirdi. Trump röportaj sırasında küfürlü ifadeler kullanarak, "Bibi (Netanyahu) neden böyle bir saldırı yapmak zorundaydı? Çok öfkelendim. Bunu kendisine de ilettim. Hiçbir şekilde doğru karar veremiyor" açıklamasını yaptı.

Trump tan Netanyahu ya küfürlü tepki: "Hiçbir şekilde doğru karar veremiyor" 2

İRAN: "GÜÇLÜ BİR KARŞILIK VERİLECEK"

İran tarafı, İsrail’in başkent Beyrut’a yönelik saldırısına güçlü bir karşılık verileceğini bildirdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist rejimin bugün Beyrut’un Dahiye bölgesinde gerçekleştirdiği saldırı, ABD’nin güvenilirlikten yoksun ve zayıf olduğunu bir kez daha ortaya koydu. ABD’nin bu gayrimeşru rejimi kontrol edemediği görülmektedir. Güçlü bir karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada da, İsrail’in son saldırılarının "karşılıksız kalmayacağı" söylenmişti.

İSRAİL SALDIRISINDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail'in başkent Beyrut'un güneyindeki Ghobeiry Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirmişti. İsrail ordusu, söz konusu saldırıda Hizbullah’a ait unsurların hedef alındığını iddia etmişti.

Trump tan Netanyahu ya küfürlü tepki: "Hiçbir şekilde doğru karar veremiyor" 3

TRUMP, "BEYRUT'A YÖNELİK SALDIRI GERÇEKLEŞMEMELİYDİ" DEMİŞTİ

Trump, saldırı ardından yaptığı ilk açıklamada, "Beyrut'a yönelik saldırı gerçekleşmemeliydi. Özellikle de İran ile bir barış anlaşmasına bu kadar yaklaşmışken böyle bir saldırının düzenlenmesi doğru olmadı" demişti.

Olayda ilk saldırıyı Hizbullah’ın yaptığını ve İsrail’in buna yanıt verdiği savunan Trump, "İsrail’in karşılık verdiği saldırı son derece küçük ve önemsizdi; herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya yol açmadı. Bu, devam eden bu önemli süreci sekteye uğratmamalıdır" açıklamasını yapmıştı.
ABD Başkanı, "Lübnan da dahil olmak üzere bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok yakınız ve tüm taraflar gerilimi azaltmalı. İsrail'in Lübnan'ın herhangi bir noktasına yönelik yeni saldırılar düzenlememesi gerektiği gibi, Hizbullah dahil hiçbir taraf da İsrail'e saldırı gerçekleştirmemeli" ifadelerini kullanmıştı.

Trump tan Netanyahu ya küfürlü tepki: "Hiçbir şekilde doğru karar veremiyor" 4

ANLAŞMANIN BUGÜN İMZALANACAĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Trump ayrıca dün yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında bölgedeki çatışmaları sonlandıracak ve İran’ın nükleer programı, zenginleştirilmiş uranyum stokları, Hürmüz Boğazı’nın durumu ve Tahran yönetimine yönelik yaptırımlar gibi başlıklara yönelik kapsamlı müzakerelerin başlamasını sağlayacak bir mutabakat zaptının bugün taraflar arasında yapılacak bir görüşmede imzalanacağını iddia etmişti. Axios, söz konusu mutabakat zaptının Pakistan ve Katar arabuluculuğunda çevrim içi ortamda gerçekleştirilen bir toplantı sonucunda "elektronik olarak imzalanacağını" öne sürmüştü.

İran tarafı ise herhangi bir imza atılacağına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'in saldırısı Trump'ı kızdırdı İsrail'in saldırısı Trump'ı kızdırdı

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TIR’dan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandıTIR’dan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Esenyurt TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç alev alev yandıEsenyurt TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump Binyamin Netanyahu abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Damat katliamı

Damat katliamı

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Vasiyetini açıkladı! Milyonluk çiftliğini tek bir yere bırakacak

Vasiyetini açıkladı! Milyonluk çiftliğini tek bir yere bırakacak

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Altın, konut ve otomobili de etkiledi: 'Geçilirse yönelecekler'

Altın, konut ve otomobili de etkiledi: 'Geçilirse yönelecekler'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.