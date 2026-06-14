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İsrail'in saldırısı Trump'ı kızdırdı! "Özellikle böyle bir günde olmamalıydı"

İsrail'in bugünkü Beyrut saldırısı ABD Başkanı Donald Trump'ın da tepkisini çekti. İsrail'in saldırısına karşı çıkan Trump, "Tüm taraflar saldırıları durdurursa uzun ve güzel bir barış başlayabilir" mesajı verdi.

İsrail'in saldırısı Trump'ı kızdırdı! "Özellikle böyle bir günde olmamalıydı"
Mehmet Hazar Gönüllü

Dünya ABD ile İran arasında anlaşma beklerken İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırısına tepki göstererek "Bugün biz İran ile barış anlaşmasına bu denli yaklaşmışken Beyrut'a saldırılmamalıydı" dedi.

"İSRAİL ÇOK ÖNEMSİZ BİR SALDIRIYA MİSİLLEME YAPTI"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump "İsrail, tehditlere karşı kendini savunma hakkına sahip fakat yaralanma veya can kaybı olmayan çok küçük ve önemsiz bir saldırıya karşılık verdi. Bu saldırı yüzünden bu önemli süreç aksamamalı" diye devam etti.

İsrail in saldırısı Trump ı kızdırdı! "Özellikle böyle bir günde olmamalıydı" 1

"BARIŞ ANLAŞMASINA ÇOK YAKINIZ"

Lübnan'ı da kapsayacak şekilde bölgeye barış getirecek bir anlaşmaya çok olduklarını belirten Trump, taraflara sakin olmaları çağrısında bulunup şunları ekledi:

"UZUN VE GÜZEL BİR BARIŞ OLABİLİR, BUNU MAHVETMEYELİM"

"İsrail, Lübnan'ın hiçbir noktasına daha fazla saldırmamalı. Buna karşılık Hizbullah da dahil olmak üzere başka taraflar da İsrail'e saldırıları durdurmalı. Böylece uzun ve güzel bir barış başlayabilir, bunu mahvetmeyelim!"

NE OLMUŞTU?

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail in saldırısı Trump ı kızdırdı! "Özellikle böyle bir günde olmamalıydı" 2

LÜBNAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Bu arada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artarak 3 bin 783'e yükseldi.

İsrail in saldırısı Trump ı kızdırdı! "Özellikle böyle bir günde olmamalıydı" 3

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Donald Trump
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