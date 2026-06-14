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Öfkeli baba, kızını rahatsız eden gencin kulağını kesti: 1'i polis 2 yaralı

Aksaray'da kızını rahatsız eden genci kardeşleriyle birlikte takip eden baba, önünü kesitiği gence saldırdı. Gencin kulağını maket bıçağıyla kesen şahsa, o an devriye atan polis memurları müdahale etti. Bıçağı gencin boğazına dayayan babayı, polis memuru yaralanma pahasına bıçağı çıplak elle tutarak durdurdu. Polis elinden yaralanırken, kulağı kesilen şahıs ise öfkeli kardeşlerin elinden kurtarıldı.

Öfkeli baba, kızını rahatsız eden gencin kulağını kesti: 1'i polis 2 yaralı

Olay, Bahçeli Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 yıl önce yaşanan kız kaçırma davası dün gencin kızı rahatsız etmesiyle yeniden alevlendi. Ahmet Furkan Ö. (18) bir yıl önce iddiaya göre, "Gelmezsen kendimi öldürürüm" dediği kız arkadaşını evinden kaçırdı.

Öfkeli baba, kızını rahatsız eden gencin kulağını kesti: 1 i polis 2 yaralı 1

ÖFKELİ BABA KIZINI RAHATSIZ EDEN GENCİN KULAĞINI KESTİ

Günlerce şehir şehir gezen 2 sevgili daha sonra jandarma ekiplerince yakalanarak ailelerine teslim edildi. İddiaya göre, aradan geçen 1 yıllık sürede Ahmet Furkan Ö. genç kızı telefon ve fiziksel olarak rahatsız etmeye devam etti. Dün yine genç kıza rahatsızlık verdiğini öğrenen genç kızın babası Ömer Ç. (38) kardeşleri Tuğrul Ç. (36) ve Emre Ç. (32) alarak gencin peşine düştü. Ahmet Furkan Ö.'nün önünü Kurtuluş Caddesi'nde araçla kesen baba ve kardeşleri, gence saldırdı. Baba Ömer Ç., darbettiği gencin kulağını maket bıçağıyla kesti. Genç, kanlar içinde yardım isterken o sırada devriye atan polis ekibi durumu fark ederek hemen olaya müdahale etti.

Öfkeli baba, kızını rahatsız eden gencin kulağını kesti: 1 i polis 2 yaralı 2

POLİSİN MÜDAHALESİ FACİA ÖNLEDİ

Kızın babası bıçağı gencin boğazına dayayınca Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde görevli polis memuru, yaralanacağını bile bile bıçağın keskin tarafını çıplak eliyle tutarak şahsı engelledi. Müdahale esnasında bıçağı tutan polis memuru elinden yaralanırken, baba gencin üzerinden kaldırıldı. Polis memurunun müdahalesiyle facia önlenirken, olay yerine takviye polis ekipleri çağırıldı.

Öfkeli baba, kızını rahatsız eden gencin kulağını kesti: 1 i polis 2 yaralı 3

3 KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri 3 kardeşi de etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Kulağı kesilerek yaralanan genç ve eli kesilerek yaralanan polis memuru olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis memuru ve gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan 3 kardeş emniyetteki ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. 3 şahıs da çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı çerçevesinde serbest bırakıldı.

Öfkeli baba, kızını rahatsız eden gencin kulağını kesti: 1 i polis 2 yaralı 4

Kulağı kesilen gencin babası Yusuf Ö. (64), olayın 1 yıl önce kız kaçırma meselesi yüzünden başladığını belirterek, "Çocuğumu takip etmişler, orada önünü çevirmişler. 8-10 kişi varmış. Arabayla önünü kesip saldırmışlar. 1 yıl önce kız oğlumu tehdit etmiş, ‘Ahmet gelmezsen ben kendimi öldüreceğim' demiş. Oğlum da o sırada tarlada sulama yapıyormuş, bunu duyunca gece kızı alıyor" dedi.

Öfkeli baba, kızını rahatsız eden gencin kulağını kesti: 1 i polis 2 yaralı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Aksaray kavga baba
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