Tekirdağ 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde sisli bir atmosferle başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 12.2°C ile 22.6°C arasında değişecek. Nem oranı %96 seviyelerine çıkacak. Rüzgar hızı 3.7 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:32, gün batımı ise 18:17.

Cumartesi günü, 25 Ekim 2025, Tekirdağ'da kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13.3°C ile 22.7°C arasında olacak. Nem oranı %95 civarında kalacak. Rüzgar hızı 6.5 km/s olarak öngörülüyor.

Pazar günü, 26 Ekim 2025, hava durumu daha da iyileşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14.3°C ile 24.3°C arasında olacak. Nem oranı %95 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı yine 6.5 km/s olarak tahmin ediliyor.

Pazartesi günü, 27 Ekim 2025, Tekirdağ'da açık ve güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 15.4°C ile 25.2°C arasında değişecek. Nem oranı %73 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 10.4 km/s olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki bu değişikliklere hazırlıklı olmak gereklidir. Özellikle 24 Ekim Cuma sabahı sisli hava nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Trafikte olanların hızlarını düşürmeleri önemlidir. Yüksek nem oranları nedeniyle terleme ve rahatsızlıklar yaşanabilir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Cumartesi günü rüzgar hızı artacaktır. Açık alanlarda bulunanların dikkatli olmaları önerilir. Pazar ve Pazartesi günleri daha stabil hava koşulları bekleniyor. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşabilir.