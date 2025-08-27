Tekirdağ 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 21°C, gündüz 28°C, akşam 22°C ve gece 18°C civarında bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranının %65 civarında olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 28 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığının 28°C, gece sıcaklığının ise 20°C olması planlanıyor. 29 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 20°C olacak. 30 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 20°C olması bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli havalarda açık hava etkinlikleri planlayanların korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek için düzenli olarak su tüketmek gereklidir. Spor yaparken aşırı efor harcamaktan kaçınılmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmakta fayda vardır.