HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Tekirdağ 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Tekirdağ'da 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 21°C, gündüz 28°C, akşam 22°C ve gece 18°C civarında bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranının %65 civarında olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 28 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığının 28°C, gece sıcaklığının ise 20°C olması planlanıyor. 29 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı 20°C olacak. 30 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 20°C olması bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli havalarda açık hava etkinlikleri planlayanların korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek için düzenli olarak su tüketmek gereklidir. Spor yaparken aşırı efor harcamaktan kaçınılmalıdır. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmakta fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Daha öncede bıçakladığı karısını yine bıçaklayıp öldürdü...Daha öncede bıçakladığı karısını yine bıçaklayıp öldürdü...
CHP lideri Özel'e, memleketinde istifa şokuCHP lideri Özel'e, memleketinde istifa şoku

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mesajları ifşa oldu özür diledi! Açıklaması kızdırınca yeni mesajlar ortaya çıktı

Mesajları ifşa oldu özür diledi! Açıklaması kızdırınca yeni mesajlar ortaya çıktı

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

Yer: Antalya! 'Her şey dahil' tatil kabusa döndü! Oteli terk ettiler

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Kılıçdaroğlu hakkında bir iddia daha! Bu kez istifa eden belediye başkanları için konuştu

Kılıçdaroğlu hakkında bir iddia daha! Bu kez istifa eden belediye başkanları için konuştu

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! 'Aklandım' demişti, dosya yeniden işleme alındı

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! 'Aklandım' demişti, dosya yeniden işleme alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.