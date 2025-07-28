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Tekirdağ 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 28 Temmuz Pazartesi hava durumu güneşli olacak.

Tekirdağ 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Tekirdağ'da 28 Temmuz Pazartesi hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıkların 24°C ile 32°C arasında değişmesi bekleniyor. Salı günü hava sıcaklığı 24°C ile 34°C arasında olacak. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise sıcaklıklar 23°C ile 30°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 30°C civarında kalacak. Nem oranı da yüksek seviyelerde olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmada yardımcı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak faydalı olacaktır. Bu, aşırı ısınmadan kaçınmayı sağlayacaktır. Evlerde perdeleri kapalı tutarak iç mekanların serin kalmasını sağlamak mümkündür. Vantilatör veya klima kullanarak ortam sıcaklığını düşürmek de iyi bir yöntemdir.

Sıcak hava koşullarına karşı alacağınız önlemler sağlığınızı korur. Bu önlemler, yazın tadını daha rahat çıkarmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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