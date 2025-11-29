HABER

Tekirdağ 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

29 Kasım 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da beklenen hava durumu, sabah hafif yağmur ile başlayacak, öğleden sonra ise sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıkları 8°C ile 15°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar günü çok bulutlu bir hava hakim olacakken, 1 Aralık'ta bol güneş ışığı bekleniyor. Bu süreçte kat kat giyinmek ve rüzgarlı günlerde dikkatli olmak önem taşıyor. Yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır.

Cansu Akalp

29 Kasım 2025 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu. Öğleden sonra ise sağanak yağış bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 8°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %88 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 18.8 km/saat seviyelerinde tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:11, gün batımı saati 17:41 olarak öngörülmekte.

Gelecek günlerde hava koşullarının sakinleşmesi bekleniyor. 30 Kasım Pazar günü çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 14°C arasında seyredecek. 1 Aralık Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 5°C ile 12°C arasında değişecek. 2 Aralık Salı günü çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 7°C ile 14°C arasında tahmin ediliyor. 3 Aralık Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 15°C arasında olacak. 4 Aralık Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 15°C arasında seyredecek. 5 Aralık Cuma günü bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği göz önünde bulundurulmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak lazım. Açık alanlardan kaçınmak önerilir. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

hava durumu Tekirdağ
