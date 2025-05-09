Tekirdağ 9 Mayıs cuma hava durumu! Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak?

Tekirdağ'da 9 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 22°C'ye kadar yükselecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 10 Mayıs Cumartesi günü daha serin bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 16°C civarına düşecek. 11 Mayıs Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C civarında olacak. 12 Mayıs Pazartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar ise 18°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 12 Mayıs Pazartesi günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalıdır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek pratik olacaktır. Hafif ve nefes alabilir kumaşlardan yapılmış giysiler aşırı sıcaklardan korunmak için tercih edilebilir. Sağanak yağışların olduğu günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve kaygan zeminlere dikkat etmek önemlidir.

Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.