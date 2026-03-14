HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2 kişinin kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Tekirdağ'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı

Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Bakacak mevkiinde meydana gelen ve Hasan Çiğdem ile kardeşi Yusuf Çiğdem'in yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Tekirdağ da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 kişi tutuklandı 1

KAVGADA 2 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Halil U., Ramazan U., Harun U., Ayhan U., İsa U., İlyas U. ve Ufuk U., yoğun güvenlik önlemleri altında Saray Adliyesi'ne getirildi. Saray Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler, "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan İlyas U., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Halil U., Ramazan U., Harun U., Ayhan U., İsa U. ve Ufuk U. ise mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne gönderildi.
Silahlı kavgada ölen 2 kardeş Hasan ve Yusuf Çiğdem'in cenazeleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından dün memleketleri Samsun’un Vezirköprü ilçesi Kargucak köyünde toprağa verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.