Tekirdağ'da bir araçta yapılan aramada ortaya çıktı! Tarihi eser niteliği taşıyan kıyafet ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarmanın bir araçta yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen bir kıyafet ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesi Gazibey Mahallesi'nde yaşayan Ö.T. ile T.T.'nin ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan kıyafet bulunduğunu belirledi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe alınan şüphelilerin bulunduğu aracı durdurup yaptığı aramada; tarihi ve etnografik eser niteliği taşıyan bir kıyafet ele geçirdi. Kıyafete el konulurken, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

(DHA)