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  4. Tekirdağ'da eğlence mekanı çıkışı saldırı! 1 ölü 2 yaralı

Tekirdağ'da eğlence mekanı çıkışı saldırı! 1 ölü 2 yaralı

05.02.2025 12:56
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde A.M.A., eğlence mekanı çıkışında husumetlilerinden Vefa Şengül’ü (29) tabancayla vurarak öldürdü, 2 kişiyi ise yaralandı.

Tekirdağ'da eğlence mekanı çıkışı saldırı! 1 ölü 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanında eğlendikten sonra dışarıya çıkan Vefa Şengün, Metin A. ve Y.E.K.'ye, husumetlileri olduğu iddia edilen A.M.A tarafından tabancayla ateş edildi.

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2 KİŞİ AĞIR 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Olayda vücuduna kurşun isabet eden Vefa Şengün ve Metin A. ağır, Y.E.K ise kolundan hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Vefa Şengün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Metin A.’nın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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