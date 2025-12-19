HABER

Tekirdağ’da feci kaza: 5 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da kontrolden çıkan otomobilin beton bloğa çarpması sonucu 1’i çocuk 5 kişinin yaralandığı feci kaza an be an kameraya yansıdı.

Kaza, Önerler Mahallesi İstanbul yolu üzeri Asker Havaalanı mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden N.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole girdi. Beton bloğa çarpan otomobil hurda yığına döndü. Kaza sonrası sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 1’i çocuk 4 yolcu (B.D., S.D., Ö.A.D. ve M.D.) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve özel hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Tekirdağ’da feci kaza: 5 yaralı 1

Tekirdağ’da feci kaza: 5 yaralı 2

Tekirdağ’da feci kaza: 5 yaralı 3

Tekirdağ’da feci kaza: 5 yaralı 4

Tekirdağ’da feci kaza: 5 yaralı 5

Tekirdağ'da feci kaza: 5 yaralı 6

Tekirdağ
