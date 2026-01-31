CHP’den AK Parti'ye geçmişti! Hasan Ufuk Çakır'dan emekli maaşı çıkışı: "Sen İsviçre'de yaşamıyorsun"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den ayrılarak AK Parti'ye katılılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı konuşma sosyal medyanın gündemine oturdu.

HASAN UFUK ÇAKIR'DAN EMEKLİ MAAŞI YORUMU: "SEN İSVİÇRE'DE YAŞAMIYORSUN"

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesiyle ilgili süreci değerlendiren Çakır, emekli maaşını eleştirenlere seslenerek, "Sen İsviçre'de yaşamıyorsun. Etrafında Yunanistan, Ermenistan, Suriye var" sözleriyle tepki gösterdi.

"İNGİLİZ GELDİĞİNDE BENİM NAMUSUMA BAKACAK DA, SENİN NAMUSUNA BAKMAYACAK MI?"

Çakır, yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"20 bin TL maaşın üzerinde tepinip duruyorlar. Sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan, şurada Ermenistan var...

İngiliz geldiğinde benim namusuma bakacak da, senin namusuna bakmayacak mı?

Neden bunu düşünmüyorsunuz ya?"

CHP'DEN AYRILIP AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

CHP'den ayrılarak 7 Ocak 2026'da AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye katıldığı parti toplantısında “Başkomutan Erdoğan’a selam duruyorum” diyerek asker selamı vermesi sosyal medyada çok konuşulmuştu.