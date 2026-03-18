Pentagon-Anthropic krizi büyüyor! Trump yönetiminden davaya itiraz

Anthropic'in teknolojisini "tüm yasal askeri amaçlar" için ordunun kullanımına açmayı reddetmesinin üzerine taraflar arasında gündeme gelen gerginlik sürüyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, popüler yapay zeka asistanı Claude'un üreticisi olan Anthropic'i, teknolojisinin otonom silahlar veya yurt içi gözetim için kullanılmasına karşı koyduğu korumaları kaldırmayı reddetmesi üzerine "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etmişti. Anthropic ise kara listeye alınması kararına itiraz ederek Donald Trump yönetimine dava açmıştı.

TRUMP YÖNETİMİNDEN ANTHROPIC DAVASINA İTİRAZ

Reuters'ın haberine göre; Trump yönetimi, Anthropic'in davasına karşı çıktı. Mahkemeye sunulan bir dilekçede, Pentagon'un Anthropic'i kara listeye almasının haklı ve hukuka uygun olduğu belirtildi.

Trump yönetiminin dilekçesinde, Anthropic'in ABD'nin aldığı önlemin ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi kapsamındaki ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiği yönündeki iddialarının kabul edilme ihtimalinin düşük olduğu belirtilirken, anlaşmazlığın misillemeden değil sözleşme müzakerelerinden ve ulusal güvenlik endişelerinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

"EYLEM DEĞİL, İFADE"

ABD Adalet Bakanlığı tarafından sunulan dilekçede, "Başkan, tüm federal kurumlara Anthropic ile iş ilişkilerini sonlandırma talimatını ancak şirket ürünleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırmayı reddettiğinde vermiştir. Bu ret bir eylemdir, korunan bir ifade değildir." denildi. Dilekçede ayrıca "Hiç kimse Anthropic’in ifade faaliyetlerini kısıtlama amacı gütmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Anthropic ise Kaliforniya federal mahkemesinde açtığı davada, yargıçtan Pentagon’un kararını dava sonuçlanana kadar durdurmasını talep ediyor. Bazı hukuk uzmanları, hükümetin yetki aşımı yaptığı konusunda şirketin elinin güçlü olduğu görüşünde.

ANTHROPIC'TEN AÇIKLAMA

Anthropic, yaptığı açıklamada hükümetin sunduğu dosyayı incelediklerini duyurdu. Açıklamada, “Yargı denetimi talebinde bulunmak, ulusal güvenliğimizi korumak için yapay zekayı kullanma konusundaki uzun süredir devam eden taahhüdümüzü değiştirmez; ancak bu, işimizi, müşterilerimizi ve ortaklarımızı korumak için gerekli bir adımdır” dedi.

Pentagon ayrıca, Anthropic'i ayrı bir yasa kapsamında da tedarik zinciri riski olarak tanımladı. Bu yasa, kararın tüm hükümeti kapsayacak şekilde genişletilmesine olanak tanıyor. Anthropic, Washington D.C. temyiz mahkemesindeki ikinci bir davayla bu hamleye de itiraz ediyor.