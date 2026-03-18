Pentagon-Anthropic krizi büyüyor! Trump yönetiminden davaya itiraz

ABD yönetimi, ABD Savunma Bakanlığı'nı (Pentagon) reddeden ve "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan edilen yapay zeka şirketi Anthropic'in açtığı davaya itiraz etti. Mahkemeye sunulan bir dilekçede, Pentagon'un Anthropic'i kara listeye almasının haklı ve hukuka uygun olduğu belirtildi.

Enes Çırtlık

Anthropic'in teknolojisini "tüm yasal askeri amaçlar" için ordunun kullanımına açmayı reddetmesinin üzerine taraflar arasında gündeme gelen gerginlik sürüyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, popüler yapay zeka asistanı Claude'un üreticisi olan Anthropic'i, teknolojisinin otonom silahlar veya yurt içi gözetim için kullanılmasına karşı koyduğu korumaları kaldırmayı reddetmesi üzerine "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etmişti. Anthropic ise kara listeye alınması kararına itiraz ederek Donald Trump yönetimine dava açmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm kullanıcılara sunuldu! Yeni özellik Tüm kullanıcılara sunuldu! Yeni özellik

TRUMP YÖNETİMİNDEN ANTHROPIC DAVASINA İTİRAZ

Reuters'ın haberine göre; Trump yönetimi, Anthropic'in davasına karşı çıktı. Mahkemeye sunulan bir dilekçede, Pentagon'un Anthropic'i kara listeye almasının haklı ve hukuka uygun olduğu belirtildi.

Trump yönetiminin dilekçesinde, Anthropic'in ABD'nin aldığı önlemin ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi kapsamındaki ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiği yönündeki iddialarının kabul edilme ihtimalinin düşük olduğu belirtilirken, anlaşmazlığın misillemeden değil sözleşme müzakerelerinden ve ulusal güvenlik endişelerinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni özellik! Artık sadece konuşmak yetecek Yeni özellik! Artık sadece konuşmak yetecek

"EYLEM DEĞİL, İFADE"

ABD Adalet Bakanlığı tarafından sunulan dilekçede, "Başkan, tüm federal kurumlara Anthropic ile iş ilişkilerini sonlandırma talimatını ancak şirket ürünleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırmayı reddettiğinde vermiştir. Bu ret bir eylemdir, korunan bir ifade değildir." denildi. Dilekçede ayrıca "Hiç kimse Anthropic’in ifade faaliyetlerini kısıtlama amacı gütmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Anthropic ise Kaliforniya federal mahkemesinde açtığı davada, yargıçtan Pentagon’un kararını dava sonuçlanana kadar durdurmasını talep ediyor. Bazı hukuk uzmanları, hükümetin yetki aşımı yaptığı konusunda şirketin elinin güçlü olduğu görüşünde.

ANTHROPIC'TEN AÇIKLAMA

Anthropic, yaptığı açıklamada hükümetin sunduğu dosyayı incelediklerini duyurdu. Açıklamada, “Yargı denetimi talebinde bulunmak, ulusal güvenliğimizi korumak için yapay zekayı kullanma konusundaki uzun süredir devam eden taahhüdümüzü değiştirmez; ancak bu, işimizi, müşterilerimizi ve ortaklarımızı korumak için gerekli bir adımdır” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya onları konuşmuştu! Şaşkına çeviren iddia Dünya onları konuşmuştu! Şaşkına çeviren iddia

Pentagon ayrıca, Anthropic'i ayrı bir yasa kapsamında da tedarik zinciri riski olarak tanımladı. Bu yasa, kararın tüm hükümeti kapsayacak şekilde genişletilmesine olanak tanıyor. Anthropic, Washington D.C. temyiz mahkemesindeki ikinci bir davayla bu hamleye de itiraz ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail basını paylaştı! Laricani'nin ölümü bu fotoğrafla kanıtlandıİsrail basını paylaştı! Laricani'nin ölümü bu fotoğrafla kanıtlandı
Meğer oynarken sadece Pokémon yakalamıyormuşuz!Meğer oynarken sadece Pokémon yakalamıyormuşuz!
En Çok Okunan Haberler
İran'dan intikam saldırısı! İsrail'de elektrikler kesildi: 230'dan fazla ölü ve yaralı

İran'dan intikam saldırısı! İsrail'de elektrikler kesildi: 230'dan fazla ölü ve yaralı

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

