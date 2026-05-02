Eskişehir’de 2 çocuk babasının şüpheli ölümü

Eskişehir’de yalnız yaşadığı evinde cansız bedenine ulaşılan 2 çocuk babası adamın şüpheli olarak değerlendirilen ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.Olay, dün akşam saatlerinde Büyükdere Mahallesi Canlar Sokak’ta meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükdere Mahallesi Canlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerindeki 2 katlı bir apartmanda ikamet eden N.A (65) isimli adam, yalnız yaşadığı evde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi tarafından ölümü şüpheli olarak değerlendirilen şahsın cenazesi, otopsi yapılması için morga kaldırıldı.

İki çocuğu olan N.A’nın 20 yıl önce eşinden boşandığı ve alkol bağımlısı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

