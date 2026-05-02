Artvin’de çığ altında kalan çoban 122 gündür kayıp: Arama çalışmaları yeniden başladı

Artvin’in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025’te meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer için, aradan geçen 122 günün ardından arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Zekeriya köyünde meydana gelen olayda, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa yakalandı. Çobanlardan 3’ü kendi imkânlarıyla kurtulurken, Suat Temel ile Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Bülent Gezer ise kayboldu.

Olayın ardından AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, çığ riski ve olumsuz hava şartları nedeniyle 4’üncü gününde durduruldu. Olumsuz hava şartları ve yüksek çığ riski nedeniyle 3 Ocak’ta geçici olarak durdurulan çalışmalara rağmen, AFAD ekipleri bölgede günlük ölçüm, gözlem ve risk analizlerini sürdürdü. Yapılan son değerlendirmelerde çığ riskinin azalması üzerine arama faaliyetlerine yeniden başlandığı bildirildi.

Arama çalışmalarına Erzurum AFAD’dan 4 kişilik çığ uzmanı ekip, Artvin AFAD’dan 6 personel ile jandarma ve köy muhtarlığından görevliler olmak üzere toplam 13 kişi katılıyor.



