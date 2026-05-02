Avukat Hatice Kocaefe'yi katletmişti! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı: "İstemeden vurdum"

Bursa'da gerçekleşen bir olayda avukat Hatice Kocaefe, kardeşinin alacağı 5 milyon lira için Hakkı Ç.'ye dava açtı. Katil zanlısı Hakkı Ç. davayı geri çekmeleri aileye baskı uyguladı. Davanın geri çekilmemesi üzerine Hakkı Ç., avukat Hatice Kocaeefe ve yanındakilere ateş açtı. Korkunç olayda Kocaefe hayatını kaybetti. Hakkı Ç. ifadesinde, "Ben pusu kurmadım, tesadüfen gördüm. Amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum" dedi.

29 Nisan günü Ağaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi nedeniyle ablası için icra takibi başlatan Avukat Hatice Kocaefe' ile Hakkı Ç., arasında yaşanan gerginlik kanlı bitti. Şüpheli, depo önünde yürüyen baba ve iki kız kardeşe otomobilin içinden ateş açtı. Saldırıda Elif Ç. dizinden yaralanırken, avukat Hatice Kocaefe göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kocaefe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avukat Hatice Kocaefe yi katletmişti! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı: "İstemeden vurdum" 1

ÖNLERİNİ KESİP ATEŞ AÇTI

İddiaya göre Elif Ç.'nin 5 milyon lira alacağı nedeniyle başlatılan icra süreci sonrası taraflar arasında gerilim tırmandı. Süreci avukat Hatice Kocaefe'nin yürütmesi üzerine şüphelinin rahatsızlık duyduğu ve tehditlerde bulunduğu öne sürüldü. Olay günü ise şüpheli Hakkı Ç.'nin araçla bölgeye gelerek depo önünde yürüyen baba ve iki kız kardeşin önünü kestiği ve otomobilin içinden ateş açtığı belirtildi. Saldırıda Elif Ç. dizinden yaralanırken, Hatice Kocaefe göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Avukat Hatice Kocaefe yi katletmişti! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı: "İstemeden vurdum" 2

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin başarılı operasyonuyla olaya adı karışan 7 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz bir şekilde yürüttüğü soruşturma sonrası Hakkı Ç. ve olaya adı karışan A.Ç., E.Ü., S.S., H.S. tutuklandı. V.A. ve S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukat Hatice Kocaefe yi katletmişti! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı: "İstemeden vurdum" 3

Emniyette ifade veren şüpheli Hakkı Ç. olayın planlı olmadığını savunarak "Ben pusu kurmadım, tesadüfen gördüm. Araçtan inmeden ayaklarına doğru ateş ettim" dedi. Zanlı ayrıca, "Amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum" sözleriyle kendini savundu.

Avukat Hatice Kocaefe yi katletmişti! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı: "İstemeden vurdum" 4

Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları, zanlının olay öncesinde köy meydanında araçla bir süre tur attığını ortaya koydu. Görüntülerde şüphelinin aynı bölgede dolaştığı ve bir süre sonra saldırının gerçekleştiği noktaya yöneldiği görüldü.

Avukat Hatice Kocaefe yi katletmişti! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı: "İstemeden vurdum" 5

İfadesinde, Elif Ç.'yi gördükten sonra ateş ettiğini ve çevredeki diğer kişileri fark edince ateşi kestiğini belirten zanlı, olayın ardından hızla kaçtığını, farklı noktalara giderek saklanmaya çalıştığını anlattı. Daha sonra saklandığı evde yakalanan şüpheli, olayda kullandığı silahı da polise teslim etti.

Avukat Hatice Kocaefe yi katletmişti! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı: "İstemeden vurdum" 6

Saldırı anı da güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, görüntülerde aracın yaklaşarak ateş açtığı ve iki kardeşin yere yığıldığı anlar yer aldı.

Avukat Hatice Kocaefe yi katletmişti! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı: "İstemeden vurdum" 7

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Avukat Hatice Kocaefe yi katletmişti! Cani adamın ifadesi ortaya çıktı: "İstemeden vurdum" 8


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

