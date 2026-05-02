Binbir surat diye biliniyor... Şerife Yılmaz için istenen ceza belli oldu

İddianameye göre, kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO ve BM temsilcisi olarak tanıtan Şerife Yılmaz'ın sahte belgelerle çok sayıda kişiyi dolandırdığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, para aldığı kişileri, ABD vatandaşı olduğunu ve yurt dışı hesaplarından transferin zaman alacağını söyleyerek dolandırdığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

İddianamede yer alan müşteki beyanlarına göre şüpheli Yılmaz, Ankara'da bir kafede tanıştığı Ö.G'ye kendisini "diplomat" olarak tanıttı.

Ö.G. bir arkadaşının Milli Savunma Bakanlığında (MSB) onay beklediği bir işlemle alakalı bilgi alıp alamayacağını sorduğunu, Yılmaz'ın da telefon görüşmesi yaptıktan sonra onay işleminin yapıldığını, cuma akşam saati olduğu için onayın pazartesi günü mesai saati sisteme düşeceğini söylediğini aktardı.

MSB ile koordineli çalıştığını ve bekleyen onay işlemlerini halledebileceğini iddia eden Yılmaz'ın, bu yöntemle müştekiden iki seferde yüklü miktarda para aldığı belirlendi.

İşlemlerin gerçekleşmemesi üzerine şüphelendiğini belirten Ö.G. "Yaptığım araştırmalar neticesinde şüphelinin kendisini MİT mensubu, diplomat, üst düzey devlet görevlileriyle irtibatlı olduğunu tanıtarak birçok kişiyi dolandırdığını öğrendim. Kendisinden gönderdiğim paraları talep edince bana dayısının MİT'te üst düzey görevli olduğunu söyleyerek parayı vermemek için beni sindirmeye çalıştı. Halen kendisinden paramı alamadım." şeklinde beyanda bulundu.

TELEFONUNDAN SAHTE "DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI BERATI" ÇIKTI

İddianamede ifadesine yer verilen Yılmaz, müştekiyi tanıdığını, ifadesinde belirttiği gibi herhangi bir şey vadetmediğini öne sürerek, borç amaçlı para aldığını ve geri ödeyemediğini, kendisini de diplomat ya da herhangi bir kamu çalışanı olarak tanıtmadığını savundu.

Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde ise telefonunda kendi adına sahte olarak düzenlenmiş "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Beratı" ve sahte tapu evrakları tespit edildi. Ayrıca şüphelinin WhatsApp yazışmalarında, kendisini MİT görevlisi, BM, NATO ve AB konularında tam yetkili diplomat olarak tanıttığına dair çok sayıda mesaj bulundu.

DOLANDIRICILIĞI "MESLEK HALİNE GETİRDİĞİ" TESPİTİ

Şüphelinin benzer yöntemlerle çok sayıda suç duyurusuna konu olduğu ve dolandırıcılığı "meslek haline getirdiği" belirtilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Şüpheli hakkında UYAP üzerinden yapılan sorgulamalarda benzer iddialarla birçok suç duyurusunun bulunduğu, yine şüphelinin telefonunda yapılan incelemede kendisini MİT görevlisi BM, NATO, AB konularında tam yetkili diplomat olarak tanıttığına ve para talep ettiğine yönelik mesajlar tespit edilmiştir. Tüm dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde şüphelinin inkara yönelik ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği ve müşteki beyanına itibar edildiği, bu suretle şüphelinin müştekiye kendisini diplomat olarak tanıtarak 'kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi' suretiyle dolandırıcılık suçundan kamu davası ikame etmeye yeterli delil bulunduğu anlaşılmaktadır."

İddianamede, Şerife Yılmaz'ın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

