Bodrum'da marinadaki yangında batan 7 motoryatın enkazı kaldırıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki marinada çıkan, 7 motoryatın battığı ve 1 motoryatın da kısmi hasar aldığı yangının ardından, bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada bağlı bulunan motoryatta, 21 Mart'ta saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler büyüyüp, diğer motoryatlara da sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum Bölge Liman Başkanlığı'nın talimatıyla Bodrum'dan 1, Güllük'ten 2 liman römorkörü ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler de bölgeye gönderildi. Ekipler, karadan ve denizden alevlere müdahale etti. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri denizde önlem aldı.

Yangında boyları 20 ila 30 metre arasında değişen 'Sisu', 'Dadstoy', 'Sieasta', 'Floating Asset', 'Cher', 'Iceberg' ve 'Lulu D Angel' isimli motoryatlar battı, 'Breeze' isimli motoryat hafif hasar aldı. Yangının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeni ve detaylıca incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirdi.

DENİZ YÜZEYİNDE OLUŞAN KİRLİLİĞE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangından 1 gün sonra, oluşan deniz kirliliği ve tekne enkazlarının kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ve marina yetkililerinin koordinasyonunda, alanında uzman lisanslı ekipler bölgeye sevk edildi. Deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe müdahale eden ekipler, atıkların yayılmasını önlemek için çalışma başlattı. Temizliğin tamamlanmasından sonra yanarak batan 7 motoryatın bulunduğu alanda, geçen haftalarda enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında batan 7 motoryatın enkazı denizden çıkarıldı. Motoryatlar marina içerisinde çekek sahasına alındı. Ekipler tarafından deniz dibinde ve yüzeyinde yeniden temizlik çalışması başlatıldı. Çekek alanına getirilen yatların büyük çapta yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

