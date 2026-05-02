Dalyan'da sezonun ilk caretta caretta yuvası tespit edildi

Dalyan kumsalında sezonun ilk caretta caretta yuvası bulundu. Bu, deniz kaplumbağaları için önemli bir gelişmedir.

Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nın yanı sıra Dalyan kumsalı da nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.

Plajda, carettaların çiftleşme ve yuvalama alanlarındaki artış sürüyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Koruma-Kullanma Dengesi' projesi çerçevesinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) izlenme çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda, Dalyan kumsalında sezonun ilk caretta caretta yuvası tespit edildi.

'AKDENİZ İÇİN ÖRNEK BİR ALAN'

DEKAMER tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’nin en iyi korunan Avrupa’nın en iyi açık alan ilan edilen Dalyan İztuzu kumsalında 2026 yılı yaz sezonunda da başarılı bir çalışmanın yürütüleceğini şimdiden öngörüyoruz. 1990’larda 200-300 olan yuva sayısı son yıllarda 700’e yaklaşmıştır. Bu nedenle Dalyan Kumsalı, deniz kaplumbağası koruma çalışmalarının başarılı sonuç verdiği, Türkiye ve Akdeniz için örnek gösterilen önemli bir alandır. Gönüllerimizin de katılımıyla gece gündüz kumsalın kontrolünü sağlayarak koruma ve izleme çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BAE duyurdu! Hava trafiği normalde döndüBAE duyurdu! Hava trafiği normalde döndü
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründüKartepe, mayıs ayında beyaza büründü

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

