Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Adana'da, otomobille çarpışan motosikletin, kasksız ve ehliyetsiz olduğu öne sürülen sürücüsü Ferdi Dağparçası (21) hayatını kaybetti, arkadaşı Hasan Emre Ayan (22) ise ağır yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde, Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Şahin K. idaresindeki otomobil ile kaskı takılı olmayan Ferdi Dağparçası yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Savrulan motosiklet, park halindeki kamyonete çarparak durdu. Bu sırada motosiklet ile kamyonet alev aldı. Ehliyetsiz olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü Ferdi Dağparçası, olay yerinde yaşamını yitirdi, beraberindeki arkadaşı Hasan Emre Ayan ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürüldü. Yaralı Ayan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Otomobilin sürücüsü, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Adana
