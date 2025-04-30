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Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ 30 Nisan Çarşamba hava durumu!

Tekirdağ 30 Nisan Çarşamba hava durumu merak ediliyor. Bugün Tekirdağ'da hava durumu açık ve güneşli olacak.

Tekirdağ'da hava durumu nasıl olacak? Tekirdağ 30 Nisan Çarşamba hava durumu!
Nilgün Akbıyık

Tekirdağ'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı 11°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine yakın. Baharın son günlerinde tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 1 Mayıs Perşembe günü gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. 2 ve 3 Mayıs Cuma ve Cumartesi günlerinde gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları 11°C civarında gerçekleşecek. Yağmurlu hava koşulları hakim olacak. Bu durum, baharın sonlarına doğru hava koşullarının daha değişken hale geldiğini gösteriyor.

Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmak faydalıdır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek, vücut ısınızı korur. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, baharın değişken hava koşullarına karşı daha konforlu ve sağlıklı bir şekilde adapte olmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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