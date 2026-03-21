Tekirdağ’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, saat 19.30 sıralarında Değirmenaltı Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, E.T.G. isimli şahıs bıçakla yaralandı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavgaya karışan şahısların tespiti ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay anı, taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların tartışmasının kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve yaşanan arbede sırasında yaralama olayının gerçekleştiği görüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu Otogarı’nda dönüş yoğunluğu başladıBolu Otogarı’nda dönüş yoğunluğu başladı
Çorum’da evinin penceresinden ateş açan şahıs polisleri harakete geçirdiÇorum’da evinin penceresinden ateş açan şahıs polisleri harakete geçirdi

En Çok Okunan Haberler
Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Akaryakıta okkalı zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor

