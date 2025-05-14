HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ'da kan donduran olay! Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Necdet Şahin, tartıştığı ve evine tabanca ile ateş açan oğlu Hazat Şahin’i (22), pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Tekirdağ'da kan donduran olay! Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu
Begüm Özkaynak

Olay, gece saatlerinde Kapaklı Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Sokak üzerinde meydana geldi. Necdet Şahin ile oğlu Hasat Şahin arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Hazat Şahin evi terk etti. Bir süre sonra motosikletle evin önüne gelen Hazat Şahin, babasının oturduğu daireye tabanca ile ateş açtı. Baba Necdet Şahin de evde bulunan pompalı tüfeğini alarak çıktığı balkondan oğlu Hazat Şahin’e ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Şahin, kanlar içerisinde yere yığıldı.

TEKIRDAG’DA-TARTISTIGI-OGLUNU-AV-TUFEGIY_710974_210392

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra Necdet Şahin’i olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına alarak soruşturma başlattı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralıKontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ pompalı tüfek baba oğul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...

Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...

Emeklilerin promosyon yarışı! 12 bin TL'den başlıyor 30 bin TL'ye kadar çıkıyor

Emeklilerin promosyon yarışı! 12 bin TL'den başlıyor 30 bin TL'ye kadar çıkıyor

Bodrum'da can pazarı! Turistlerin deniz yatağı eğlencesi acı bitti

Bodrum'da can pazarı! Turistlerin deniz yatağı eğlencesi acı bitti

Boğaziçi Üniversitesi'nde olaylı konferans

Boğaziçi Üniversitesi'nde olaylı konferans

Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi

Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi

TRT'deki programa tepki çeken konuk

TRT'deki programa tepki çeken konuk

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.