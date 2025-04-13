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Tekirdağ'da kayıt dışı cep telefonu operasyonu: 3 kişi hakkında işlem başlatıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince bir işyeri ve araçta yapılan aramada 34 adet kayıt dışı cep telefonu ele geçirildi.

Tekirdağ'da kayıt dışı cep telefonu operasyonu: 3 kişi hakkında işlem başlatıldı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Çerkezköy ilçesinde bir işyeri ile bir araca yönelik operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda toplam 34 adet kayıt dışı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kamuoyuna duyurdu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ telefon
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