HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tekirdağ’da kötü kokuya 8 milyon 692 bin TL’lik ceza

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Sağlık ve Yeşiltepe mahallelerinde artan koku şikayetleri üzerine başlatılan denetimlerde, 7 işletmeye toplam 8 milyon 692 bin TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ’da kötü kokuya 8 milyon 692 bin TL’lik ceza

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, özellikle son 2-3 aydır mesai gözetmeksizin bölgede yoğun denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, Velimeşe istikametinden gelen Çorlu Çayı ve Sinandede Deresi’ne atık sularını mevzuata uygun arıtmadan bırakan 7 işletme tespit edildi. Bu işletmelere toplam 8 milyon 692 bin TL ceza kesildi.

Tekirdağ’da kötü kokuya 8 milyon 692 bin TL’lik ceza 1

ARITMA TESİSİNDEN KAYNAKLANABİLECEK HİDROJEN SÜLFÜR GAZINA ÖNLEM

Öte yandan, Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi havuzlarındaki koku emisyonunun belirlenmesi amacıyla numuneler alınıp laboratuvara gönderildi. Ayrıca, arıtma tesisinden kaynaklanabilecek hidrojen sülfür gazı için de 2 ay süreyle kalacak pasif örnekleme tüpleri hem arıtma tesisi hem de mahalle yakınlarına olmak üzere 10 noktaya yerleştirildi.

Yetkililer, ölçüm ve analiz sonuçlarının tamamlanmasının ardından 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin sürdürüleceğini bildirdi.

(İHA)

11 Eylül 2025
11 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Artvin'de yangın paniği: 4 ev küle döndüArtvin'de yangın paniği: 4 ev küle döndü
Yangına giden itfaiye aracı şarampole yuvarlandıYangına giden itfaiye aracı şarampole yuvarlandı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ fabrika gaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Kurum faizsiz yeni konut projesini duyurdu! Ev, iş yeri ve araç alımları: İşte tüm detaylar!

Bakan Kurum faizsiz yeni konut projesini duyurdu! Ev, iş yeri ve araç alımları: İşte tüm detaylar!

Bahçeli'nin elini öpmüştü! Yeni görev yeri belli oldu

Bahçeli'nin elini öpmüştü! Yeni görev yeri belli oldu

Operasyonda ilginç detay! Mütevelli heyetindeki isim dikkat çekti

Operasyonda ilginç detay! Mütevelli heyetindeki isim dikkat çekti

Rusya ve Belarus'un askeri tatbikatı Polonya'yı harekete geçirdi!

Rusya ve Belarus'un askeri tatbikatı Polonya'yı harekete geçirdi!

Kulislerdeki 'Erdoğan' senaryosu için tarihle örnek verdi

Kulislerdeki 'Erdoğan' senaryosu için tarihle örnek verdi

Kayınpederi tarafından 5 yaşındaki kızının gözü önünde katledilen Başak Gürkan Arslan'ın tabutunu kadınlar taşıdı

Kayınpederi tarafından 5 yaşındaki kızının gözü önünde katledilen Başak Gürkan Arslan'ın tabutunu kadınlar taşıdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.