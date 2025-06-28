Tekirdağ'da şantiye alanına düşen otomobilde 2 kişi yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Tekirdağ-Muratlı kara yolunun Gündüzlü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.D.'nin(35) kullandığı 59 DS 642 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yol yapımı süren alana düştü. Kazada otomobilde sürücü M.D. ile yanındaki G.K.D.(36) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumları iyi olduğu belirtilen yaralılar, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.