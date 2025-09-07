HABER

Tekirdağ'da TEKNOFEST İKA yarışması sona erdi

Tekirdağ'da yapılan TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması tamamlandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda düzenlenen yarışmaya, 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı.

Öğrenciler, geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla kıyasıya bir mücadele ortaya koydu.

Yarışların ardından Land Guards takımı birinci, Akıncılar Ata takımı ikinci olurken, Matrover takımı da üçüncü oldu.

Yarışmada en iyi tasarım ödülünü İTÜ Rake takımı alırken, en iyi takım ödülünü de Ankebut takımı aldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın ilk defa Tekirdağ'da düzenlendiğini söyledi.

Heyecanla geçen yarışmaların tamamlandığını aktaran Soytürk, "TEKNOFEST'i büyük bir gururla takip ediyoruz. İstanbul'da ve Kıbrıs'ta düzenlenmişti. Bizim şehrimizde bu sene TEKNOFEST heyecanı yaşadık. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Çok güzel talep oldu. Gençlerin çok güzel fikirleri var. Bunların hepsi ileride ülkemizin savunma sanayisi için önemli olacak." dedi.

İKA Hakem Komitesi üyesi Muhammet Horzum da yarışmanın meyvelerinin bugün alındığını ifade etti.

Gençler için yarışmanın çok anlamlı olduğunu belirten Horzum, onlar için yarışmanın çok önemli bir deneyim olduğunu aktardı.

T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim ise yarışmanın çok ilgi gördüğünü dile getirdi.

Tekirdağ'da ilk defa en iyi şekilde İnsansız Kara Aracı yarışmasını düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirten Hekim, gelecek yıllarda yine bu tür anlamlı etkinliklerin kentte düzenlenmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Yarışmada en iyi tasarım ödülü alan İTÜ Rake takımı ile en iyi takım ödülünü alan Ankebut takımına ödülleri verildi.

Yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlarının ödülleri 17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te verilecek.

Programa, Tekirdağ AK Parti milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

