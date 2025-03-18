Tekirdağ’da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi!

Yangın, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde İrfan Sertbaş’a ait tek katlı müstakil evde çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangında alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalle sakinleri de hortumlarla yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında havanın rüzgarlı olması nedeniyle güçlük yaşadı. İtfaiyenin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır