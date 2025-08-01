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Tekirdağ'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Yangın bölgesi, dron ile görüntülendi.

Tekirdağ'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Uçmakdere Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, ilk müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasından sonra rüzgarın etkisiyle yeniden yangın çıktı. Bölgeye helikopterler ve çok sayıda kara ekibi sevk edildi.
Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sabah saat 07.00 sıralarında makilik alanda başlayan yangın, daha sonra ormana sıçradı. Orman, itfaiye ve köylülerimizle birlikte söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapıldıktan sonra ekiplerin ayrılmasından sonra rüzgarın etkisiyle yangın tekrar alevlendi. Bu saate kadar büyük bir alan söndürüldü, kalan birkaç bölge için çalışmalar sürüyor. İnşallah tamamen kontrol altına alacağız" dedi.

Yangına havadan helikopterle, karadan ise arazöz, itfaiye ve orman ekipleriyle müdahale ediliyor. Bölgedeki müdahale anları ise drone ile havadan görüntülendi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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