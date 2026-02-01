Tekirdağ Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Hava durumu, 1 Şubat 2026 Pazar günü Tekirdağ'da serin ve yağmurlu olacak. Sıcaklık 3 ile 5 derece arasında değişecek. Nem oranı ise yüksek olacak. Rüzgarın orta şiddette esmesi bekleniyor. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirecekler için ıslak bir gün demektir.

2 Şubat Pazartesi günü, sıcaklık 4 ile -4 derece arasında bekleniyor. Karla karışık yağmur ihtimali var. 3 Şubat Salı günü sıcaklıklar 0 ile -6 derece arasında olacak. Bu gün kar yağışı olacağı öngörülüyor. 4 Şubat Çarşamba günü hava biraz daha sıcak geçecek. Sıcaklık 3 ile 8 derece arasında olacak, hava ise bulutlu olacak.

Bu dönemde dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek önemlidir. Su geçirmez giysiler, ıslanmaktan korunmak açısından faydalıdır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont kullanmak daha etkili olabilir. Düşük sıcaklıklarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemli bir önlem. Ayrıca, baş, el ve ayakları sıcak tutmak gerekir.

Tekirdağ'da 1 Şubat 2026 Pazar günü serin ve yağmurlu hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. Karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimalleri bulunuyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve önlemler almak sağlığınızı korumak için önemlidir.