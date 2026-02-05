HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ’da 5 Şubat 2026 tarihinde hava durumu hafif yağmurlu ve serin olarak öngörülüyor. Bugün gündüz sıcaklık 7 - 12 derece arasında değişecek. Nemin %84 olması ve rüzgar hızının 8.5 km/saat olması bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 9 - 11 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde de serin ve yağmurlu hava etkili olacak. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Soğuk havada kat kat giyinmek sağlığınız için önemlidir.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün 5 Şubat 2026 Perşembe. Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olarak öngörülüyor. Gündüz hava sıcaklığı 7 - 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %84 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 8.5 km/saat olacak. Gün doğumu saati 08:17’dir. Gün batımı ise 18:32’de gerçekleşecek.

Bu sabah hava sıcaklığı 8.1 dereceydi. Hava çok bulutlu görünüyordu. Öğle saatlerinde sıcaklık 9 - 11 derece arasında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 9 - 10 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Yağış ihtimali %74 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ’da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Cuma günü hava sıcaklığının 8 - 15 derece arasında olması bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklığın 9 - 16 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Pazar günü ise sıcaklığın 9 - 12 derece olacağı tahmin ediliyor.

Serin ve yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmez bir mont da zorlu havalarda sizi korur. Soğuk havaya karşı kat kat giyinmelisiniz. Sıcak içecekler tüketmekte önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Hem de gününüzü daha konforlu geçirmenizi sağlar.

