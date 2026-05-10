Tekirdağ Hava Durumu! 10 Mayıs Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

10 Mayıs 2026 Pazar günü Tekirdağ'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genellikle açık kalacak. Kısa süreli sağanak ihtimali var. Ancak genel olarak güneşli bir gün bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da Tekirdağ'da keyifli geçeceğe benziyor. Pazartesi, 11 Mayıs 2026'da hava sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında olacak. Hava genel olarak güneşli kalacak. Salı, 12 Mayıs 2026'da sıcaklıklar 21 ile 24 derece arasında seyredecek. Hava açık olacak. Çarşamba, 13 Mayıs 2026'da hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece olacak ve açık kalacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuluyor.

Bu güzel havaların tadını çıkarırken güneş ışınlarının etkisini unutmamalıyız. Dışarıda geçirilen zamanlarda güneş kremi kullanmak önemli. Şapka takmak ve bol su içmek sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Rüzgarın hafif esmesi nedeniyle hafif bir ceket bulundurmak faydalı olabilir. Böylelikle Tekirdağ'daki hava koşullarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.