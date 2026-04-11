Tekirdağ Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Nisan 2026 Cumartesi, Tekirdağ'da hava durumu serin ve bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 11 - 12 derece civarında. Gece sıcaklıklarının ise 3 - 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar bu değerlerle benzerlik gösterecek. Nem oranı %74 civarında. Rüzgar hızı 12 km/saat olarak tahmin ediliyor. Yağış olasılığı %20. Bu durum hafif yağışların görülebileceğini gösteriyor.

Bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir mont almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bu nedenle, ter emici ve hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava genel olarak ılıman olacak. 12 Nisan Pazar günü gündüz sıcaklıkları 13 - 14 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 3 - 4 derece civarında kalacak. 13 Nisan Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 14 - 15 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları 5 - 6 derece seviyesine çıkacak. 14 Nisan Salı günü gündüz sıcaklıkları 18 - 19 derece olacak. Gece sıcaklıkları 7 - 8 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Özellikle 14 Nisan Salı günü hava daha sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün olabilir. Bu tarihte hafif kıyafetler giymek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önerilir.

Tekirdağ'da 11 Nisan Cumartesi günü hava serin ve bulutlu. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman ve güneşli hale gelecek. Dışarı çıkarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafetler seçmek ve gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.