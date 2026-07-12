Tekirdağ Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

12 Temmuz 2026 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 28 - 29 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20 - 21 dereceye düşecek. Rüzgar hafif, saatte 4 - 6 kilometre hızında esecek. Nem oranı %40 - %60 arasında değişecek.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemli. Bunun yanı sıra bol su içmek de sağlıklı bir seçenek. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde şapka ve güneş kremi kullanmak cilt koruması sağlar.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ’da hava durumu güneşli ve sıcak kalmaya devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yer yer kısa süreli sağanakların görülmesi bekleniyor. 14 Temmuz Salı ve 15 Temmuz Çarşamba günleri hava durumunun çoğunlukla güneşli olması öngörülüyor. Bu günlerde hava sıcaklıkları 28 - 29 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 19 - 20 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olacaktır. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde serin ortamlarda vakit geçirmek daha sağlıklı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Gerekirse uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmalısınız.

Tekirdağ'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemleri almak sağlığınız için önemlidir.